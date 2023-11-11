Пименов рассказал, как завершится матч «Зенит» - «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Мое мнение - «Зенит» является фаворитом предстоящего матча. Почему? На «Краснодаре», думаю, скажется длительный путь. Полагаю, «Зенит» выиграет. Где‑нибудь со счётом 2:1», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

Центральный матч 15-го тура чемпионата России состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим матчем «Зенит» отстает от «Краснодара» на два балла.