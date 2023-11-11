Бубнов дал прогноз на матч «Факел» - ЦСКА

Московский ЦСКА встретится с воронежским «Факелом» в поединке 15-го тура чемпионата России. Своим мнением об этом матче поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. ЦСКА улучшил результаты и ведёт борьбу за тройку. Конечно, по составу «армейцы» превосходят соперника, к тому же у воронежского коллектива кадровые потери», - приводит слова Александра Sportbox.

«Факел» примет ЦСКА на домашнем стадионе в Воронеже сегодня, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовую-онлайн трансляцию поединка организует Liveresult.ru.