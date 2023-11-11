Бубнов поделился прогнозом на матч «Крылья Советов» - «Урал»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Эксперт склоняется в сторону хозяев.

«2:0. В предыдущем туре команда Ганчаренко меня удивила - проиграли «Рубину». «Крылья» тоже уступили «Краснодару», но дали бой. На своём поле они будут иметь преимущество», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 11 ноября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния состоится на Liveresult.ru.