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Бубнов поделился прогнозом на матч «Крылья Советов» - «Урал»

11 Ноября 2023 • 08:33 Комментировать

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между самарскими «Крыльями Советов» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Эксперт склоняется в сторону хозяев.

«2:0. В предыдущем туре команда Ганчаренко меня удивила - проиграли «Рубину». «Крылья» тоже уступили «Краснодару», но дали бой. На своём поле они будут иметь преимущество», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 11 ноября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния состоится на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Урал Александр Бубнов ещё теги
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