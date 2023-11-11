Эдуард Мор: «В матче «Спартак» - «Ростов» увидим много голов»

В рамках 15-го тура чемпионата России состоится поединок между столичным «Спартаком» и «Ростовом». Об этом матче поделился мнением экс-игрок «красно-белых» Эдуард Мор.

«Спартак» - явный фаворит. Я жду голевой матч против «Ростова». Думаю, мы увидим много голов, желтых карточек, удаление, возможно, пенальти. Я жду ярчайшую игру», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартака» против «Ростова» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Перед этим поединком «Спартак» занимает шестое место, а гости находятся на 11-й строчке.