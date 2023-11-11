​Булыкин уверен в победе «Зенита»

Уже в субботу в российском чемпионате состоится не только главный матч пятнадцатого тура, но и главный поединок первого круга - питерский «Зенит» в ранге чемпиона России примет дома «Краснодар», который сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин спрогнозировал исход матча, выразив уверенность в том, что команда Сергея Семака выиграет.

- «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка – готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.