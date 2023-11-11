​Гладилин: «Зенит» фаворит, но победить «Краснодар» будет непросто»

Центральным матчем пятнадцатого тура российского чемпионата в начавшиеся выходные станет встреча между «Зенитом» и «Краснодаром». Валерий Гладилин, в прошлом выступавший за «Спартак», считает «Зенит» фаворитом, однако считает, что чемпиону России будет непросто положить на лопатки амбициозного лидера турнирной таблицы.

- «Краснодар» сейчас тоже находится в хорошем состоянии. У команды поставлена игра. Очень серьёзно работают руководители клуба и тренерский штаб. Так что победить питерцам будет непросто, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Матч состоится в субботу вечером.