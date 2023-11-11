​Балахнин: «Сейчас в РПЛ трудно определить, кто сильнее»

Известный отечественный специалист Сергей Балахнин считает, что уровень команд в российском чемпионате выровнялся, в результате чего сейчас стало труднее спрогнозировать результаты матчей. В борьбе за лидерство также произошли изменения - к середине чемпионата в турнирной таблице лидирует не питерский «Зенит», как это было бы привычно по последним сезонам.

- Сейчас большая группа команд приблизительно равна, большой разницы между ними нет. Поэтому команда из верхней части таблицы может играть с соперником из нижней части, и получается достаточно острый матч. И сложно определить, кто сильнее, - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.