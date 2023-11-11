​Балахнин: «Матч «Зенита» с «Краснодаром» - игра без явного фаворита»

Центральным матчем пятнадцатого тура российского чемпионата станет матч между «Зенитом» и «Краснодаром» - первый является действующим чемпионом страны, а второй лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата. Сергей Балахнин, в прошлом тренировавший «Ростов», считает закономерным то, что накануне этой игры трудно выделить явного фаворита.

- Так сложилось, что на экваторе чемпионата есть игры без явного фаворита. Идет правильная и справедливая борьба. И те и другие показывают хороший футбол. Не скажу, что отличный и безошибочный, но, тем не менее, они заслуженно находятся в верху таблицы, - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

Центральный матч тура состоится в субботу вечером.