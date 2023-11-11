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​Балахнин: «Управлять хорошими футболистами гораздо сложнее»

11 Ноября 2023 • 02:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Московский «Спартак» очень нестабилен в нынешнем сезоне, команда под управлением испанского специалиста Гильермо Абаскаля проиграла уже несколько важных матчей. Своим мнением о проблемах прославленного клуба поделился Сергей Балахнин, известный отечественный специалист. По его мнению, Абаскалю трудно управлять талантливыми игроками «Спартака»:

- Мы все понимаем, что управлять хорошими и богатыми футболистами гораздо сложнее — и объединить из в команду, и найти общий язык. Поэтому есть парадоксы: если лучше футболисты, не значит, что лучше команда, - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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