​Балахнин спрогнозировал матч «Спартака» и «Ростова»

В пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги нестабильно выступающему московскому «Спартаку» предстоит сразиться с командой, которой руководит бывший футболист «красно-белых» - Валерий Карпин. Речь, конечно же, о «Ростове».

Бывший наставник ростовского клуба Сергей Балахнин решил поделиться своими ожиданиями от матча. Он пояснил, что именно может предопределить исход игры.

- Обе команды досконально друг друга знают. Наверное, все свалится к банальным вещам: кто лучше проявит волевые качества, кто лучше подготовится тактически, кто приготовит сопернику неожиданный сюрприз, - заявил Балахнин в интервью Газета.Ru.