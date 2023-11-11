Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

- Всё покажет длительная дистанция. Может случиться так, что лишь мгновение ты наверху – и стремительно катишься вниз. Матч с «Зенитом» – за шесть очков. Если «Зенит» выиграет, может стать очень плохо для «быков». Они третьими уже были, бронзовые медали брали – так что если займут второе место, будет нормально. Тем более «Краснодару» дышит в спину дракон с синим пламенем под названием «Газпром».

Матч «Зенит» – «Краснодар» начнётся сегодня, 11 ноября, в 19:30.