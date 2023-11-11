Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар».

- Составители календаря как будто знали, что это будет центральный матч первого круга. В принципе, обе команды подходят к очной игре в достаточно приличной форме. «Краснодар» на протяжении первого круга показывал стабильную игру. Единственное, в последних турах он растерял большую часть своего отрыва, сократившегося с семи до двух очков. В пользу «Зенита» будет то, что он сыграет дома при своих болельщиках, которые очень хорошо поддерживают свою команду. Также у питерцев есть преимущество в опыте футболистов.

Я думаю, матч будет со стороны «Краснодара» достаточно закрытый. Обладая квалифицированными форвардами, которые могут здорового убегать вперёд, он сыграет на контратаках. В обороне «Краснодар» действует достаточно уверенно. В воротах у команды Сафонов, один из лучших вратарей чемпионата. «Зениту» будет далеко не просто, но я всё-таки думаю, что он одержит победу. Как раз потому, что он играет дома и более опытный.

Матч «Зенит» – «Краснодар» начнётся сегодня, 11 ноября, в 19:30.