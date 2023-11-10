Деменко назвал единственное преимущество «Зенита» перед игрой с «Краснодаром»

Бывший игрок «Краснодара», футбольный эксперт Максим Деменко порассуждал о состоянии питерского «Зенита» и «быков» перед очным матчем в рамках Премьер-лиги.

«Обе команды могут, обе подходят к игре абсолютно в идентичном состоянии. Но единственное преимущество «Зенита» - это его стадион. Принимай игру сейчас «Краснодар» - ему было бы полегче», - размышляет Деменко для Betonmobile.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» состоится уже завтра, 11 ноября. Местом действия главной игры 15 тура чемпионата России будет «Газпром Арена». На данный момент питерцы отстают от южан в турнирной таблице лишь на два балла.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что завтрашняя победа «Краснодара» над «Зенитом» маловероятна.