Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и ЦСКА.

«Матч сто процентов будет очень тяжёлым. Поле, скорее всего, будет не в лучшем состоянии. А это значит, что предстоит матч с большими физическими затратами. Поэтому на первый план будут выходить морально-волевые качества. Будет много навесов и борьбы. Кто проявит эти качества, тот и будет иметь преимущество. Плюс у «Факела» отличная серия. Так что легко ЦСКА точно не придется.

Я даже не считаю ЦСКА фаворитом в этой игре. Здесь не получится играть в комбинационный футбол. А вот, например, Обляков и Файзуллаев привыкли показывать лучшие качества в идеальных условиях. А тут уже нужно будет пахать и терпеть. Тут, скорее всего, на первый план может выйти Заболотный. Это атлетичный футбол будет. Понятно, что мастерство решает, но тут другие качества будут даже важнее», - сказал Масалитин.

Матч «Факел» - ЦСКА стартует в 14:00.