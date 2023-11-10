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Масалитин: «Даже не считаю ЦСКА фаворитом в игре с «Факелом» эксклюзив

10 Ноября 2023 • 22:49 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.85 X 3.50 2 2.05
Через 14 ч. 7 мин.

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Факелом» и ЦСКА.

«Матч сто процентов будет очень тяжёлым. Поле, скорее всего, будет не в лучшем состоянии. А это значит, что предстоит матч с большими физическими затратами. Поэтому на первый план будут выходить морально-волевые качества. Будет много навесов и борьбы. Кто проявит эти качества, тот и будет иметь преимущество. Плюс у «Факела» отличная серия. Так что легко ЦСКА точно не придется.

Я даже не считаю ЦСКА фаворитом в этой игре. Здесь не получится играть в комбинационный футбол. А вот, например, Обляков и Файзуллаев привыкли показывать лучшие качества в идеальных условиях. А тут уже нужно будет пахать и терпеть. Тут, скорее всего, на первый план может выйти Заболотный. Это атлетичный футбол будет. Понятно, что мастерство решает, но тут другие качества будут даже важнее», - сказал Масалитин.

Матч «Факел» - ЦСКА стартует в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Валерий Масалитин ещё теги

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