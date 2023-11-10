Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор не стал называть Кассьерру ключевым игроком

10 Ноября 2023 • 22:29 Комментировать

Футбольный эксперт телеканала «Матч ТВ» Эдуард Мор не стал называть лучшего бомбардира РПЛ, колумбийского форварда «Зенита» Матео Кассьерру ключевым игроком питерского клуба.

«Если Кассьерра уйдёт, то «Зенит» на его место возьмёт другого футболиста. В этом плане большой проблемы не будет», - говорит Мор Legalbet.

Напомним, что в этом сезоне в активе легионера 19 официальных игр за «Зенит». В них ему удалось забить 12 раз, 11 раз – в Премьер-лиге. Помимо этого, Матео оформил пять голевых передач.

«Конечно, если по каким-то причинам его не будет, а вместо него никого не возьмут – это потеря. Он прекрасно адаптирован к РПЛ, но это всё-таки не Малком», - добавляет Мор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эдуард Мор Матео Кассьерра ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 19:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.69 4.30 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
23:02 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал единственное преимущество «Зенита» перед игрой с «Краснодаром»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Мор не стал называть Кассьерру ключевым игроком
22:24 · Россия. Премьер-лига
Глушенков – лучший игрок «Локомотива» в октябре официально
22:18 · Россия. Премьер-лига
Кукуляк рассудит «Локомотив» и «Ахмат»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Сперцяну по силам заиграть в «Ювентусе»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Глава Воронежской области рассказал, когда сдадут новую арену «Факела»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Победа «Краснодара» над «Зенитом» маловероятна»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса отреагировал на непопадание Вильмара в сборную
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Сложно выделить фаворита в матче «Спартака» и «Ростова»
21:15 · Россия. Премьер-лига
​Спартак – Ростов: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
21:09 · Россия. Премьер-лига
Игроки ЦСКА прибыли в Воронеж на автобусе
21:02 · Россия. Премьер-лига
Медина: «После перехода в «Спартак» чаще стали узнавать в метро»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Игроки «Сочи» способны забить «Рубину» два-три мяча»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Краснодару» нужно подтверждать чемпионские амбиции против «Зенита»
Все новости
Рекомендуем