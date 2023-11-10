Мор не стал называть Кассьерру ключевым игроком

Футбольный эксперт телеканала «Матч ТВ» Эдуард Мор не стал называть лучшего бомбардира РПЛ, колумбийского форварда «Зенита» Матео Кассьерру ключевым игроком питерского клуба.

«Если Кассьерра уйдёт, то «Зенит» на его место возьмёт другого футболиста. В этом плане большой проблемы не будет», - говорит Мор Legalbet.

Напомним, что в этом сезоне в активе легионера 19 официальных игр за «Зенит». В них ему удалось забить 12 раз, 11 раз – в Премьер-лиге. Помимо этого, Матео оформил пять голевых передач.

«Конечно, если по каким-то причинам его не будет, а вместо него никого не возьмут – это потеря. Он прекрасно адаптирован к РПЛ, но это всё-таки не Малком», - добавляет Мор.