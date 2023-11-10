Нападающий столичного «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком «железнодорожников» в минувшем октябре. Фактом делится пресс-служба «красно-зелёных».

«Максим отлично проявил себя в октябрьских играх, забил гол «Ростову» в Кубке России и много помогал команде в остальных встречах», - отметили в пресс-службе «Локо».

Всего на счету Максима в минувшем месяце забитый гол и оформленный ассист.

Напомним, что «Локомотив» не побеждает в РПЛ уже на протяжении четырёх туров – с 30 сентября. Команда сыграла ничейные матчи с «Уралом» (2:2), «Динамо» (0:0) и «Спартаком» (1:1) и проиграла «Ростову» в гостях – 0:1.

Завтра «Локо» примет дома аутсайдера первенства – «Ахмат».