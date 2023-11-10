Кукуляк рассудит «Локомотив» и «Ахмат»

Арбитр Евгений Кукуляк назначен на завтрашний матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Помогать Кукуляку выполнять своё профессиональное дело будут Игорь Князев, Михаил Иванов. Резервный судья - Владимир Сельдяков. Работать на ВАР будет Вера Опейкина.

Напомним, что «Локомотив» примет «Ахмат» в 16:30, местом встречи станет столичная «РЖД Арена».

В 2023 году Кукуляк отметился парой ошибочных судейских решений на футбольном поле. Самая недавняя – в игре казанского «Рубина» и московского «Спартака» в одном из стартовых туров сезона.

Кстати, ранее стало известно, какой рефери рассудит центральный матч тура.