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Кукуляк рассудит «Локомотив» и «Ахмат»

10 Ноября 2023 • 22:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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Через 16 ч. 37 мин.

Арбитр Евгений Кукуляк назначен на завтрашний матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Помогать Кукуляку выполнять своё профессиональное дело будут Игорь Князев, Михаил Иванов. Резервный судья - Владимир Сельдяков. Работать на ВАР будет Вера Опейкина.

Напомним, что «Локомотив» примет «Ахмат» в 16:30, местом встречи станет столичная «РЖД Арена».

В 2023 году Кукуляк отметился парой ошибочных судейских решений на футбольном поле. Самая недавняя – в игре казанского «Рубина» и московского «Спартака» в одном из стартовых туров сезона.

Кстати, ранее стало известно, какой рефери рассудит центральный матч тура.

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