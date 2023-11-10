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Агент Барбоза: «Сперцяну по силам заиграть в «Ювентусе»

10 Ноября 2023 • 22:10 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза «прошёлся» по слухам, что в последние пару дней связывают туринский «Ювентус» и российского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. И оценил, подойдёт ли туринский клуб молодому футболисту.

«Ювентус» любому хорошему игроку, конечно, подойдет. Который хорошо играет, который высокого уровня. Так что, будем следить дальше. Будет хорошо играть – будет играть в «Ювентусе», - говорит Барбоза «Спорту День за Днём».

Ранее наше сетевое издание сообщало, что ​«Ювентус» не делал «Краснодару» никакого предложения по Эдуарду. Также нам стало известно, какую сумму «быки» будут требовать за свой талантливый актив.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Краснодар Паулу Барбоза Эдуард Сперцян ещё теги
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