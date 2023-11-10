Агент Барбоза: «Сперцяну по силам заиграть в «Ювентусе»

Футбольный агент Паулу Барбоза «прошёлся» по слухам, что в последние пару дней связывают туринский «Ювентус» и российского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. И оценил, подойдёт ли туринский клуб молодому футболисту.
«Ювентус» любому хорошему игроку, конечно, подойдет. Который хорошо играет, который высокого уровня. Так что, будем следить дальше. Будет хорошо играть – будет играть в «Ювентусе», - говорит Барбоза «Спорту День за Днём».
Ранее наше сетевое издание сообщало, что «Ювентус» не делал «Краснодару» никакого предложения по Эдуарду. Также нам стало известно, какую сумму «быки» будут требовать за свой талантливый актив.
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