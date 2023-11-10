Глава Воронежской области рассказал, когда сдадут новую арену «Факела»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, когда будет готова к сдаче новая арена воронежского «Факела».

«Провёл совещание с белорусскими строителями. Решили стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши «огнеопасные» должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП», - пишет Гусев в телеграм-канале.

Напомним, что на новой арене «Факел» будет играть во время реконструкции своего главного стадиона – Центрального стадиона профсоюзов.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что новый временный стадион «огнеопасных» будет вмещать 10 тыс. человек и станет чисто футбольным.