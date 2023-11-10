Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава Воронежской области рассказал, когда сдадут новую арену «Факела»

10 Ноября 2023 • 21:50 Комментировать

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, когда будет готова к сдаче новая арена воронежского «Факела».

«Провёл совещание с белорусскими строителями. Решили стадион «Факел» к 1 июня 2024 года. Поэтому наши «огнеопасные» должны начать футбольный сезон на новой домашней арене. Но текущий чемпионат доиграем на ЦСП», - пишет Гусев в телеграм-канале.

Напомним, что на новой арене «Факел» будет играть во время реконструкции своего главного стадиона – Центрального стадиона профсоюзов.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что новый временный стадион «огнеопасных» будет вмещать 10 тыс. человек и станет чисто футбольным.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Гусев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 19:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.69 4.30 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
22:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Сперцяну по силам заиграть в «Ювентусе»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Глава Воронежской области рассказал, когда сдадут новую арену «Факела»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Победа «Краснодара» над «Зенитом» маловероятна»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Урал» готов сыграть со сборной России»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса отреагировал на непопадание Вильмара в сборную
21:18 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Сложно выделить фаворита в матче «Спартака» и «Ростова»
21:15 · Россия. Премьер-лига
​Спартак – Ростов: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 12 ноября 2023
21:09 · Россия. Премьер-лига
Игроки ЦСКА прибыли в Воронеж на автобусе
21:02 · Россия. Премьер-лига
Медина: «После перехода в «Спартак» чаще стали узнавать в метро»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Игроки «Сочи» способны забить «Рубину» два-три мяча»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Краснодару» нужно подтверждать чемпионские амбиции против «Зенита»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Локомотив» сейчас не на ходу
19:56 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Качество игры «Крыльев» постепенно ухудшается»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Радимов: «Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, где Кокорин завершит карьеру
Все новости
Рекомендуем