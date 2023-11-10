Канчельскис: «Победа «Краснодара» над «Зенитом» маловероятна»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оставил прогноз на матч 15-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Победа «Краснодара» над «Зенитом» на выезде маловероятна, хотя шансы есть всегда. В случае победы «Зенита» борьба за чемпионство продолжится, но все равно титул заберёт команда из Санкт-Петербурга», - приводит слова экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Sport24.

По мнению эксперта, команды могут провести встречу с большим количеством голов из-за атакующего стиля обоих коллективов.

Напомним, что «Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» в субботу, 11 ноября. «Сине-бело-голубые» находятся на втором месте, на два очка отставая от «быков».