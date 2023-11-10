Агент Барриоса отреагировал на непопадание Вильмара в сборную

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сыграл в рядах национальной сборной Колумбии 57 матчей. Однако в грядущую паузу на международные матчи Вильмара в команду его страны не вызвали. Агент колумбийца Луис Фелипе Поссо отреагировал на это событие.

«Из «Зенита» его в сборную не отпустить не могли. Значит, так решил главный тренер сборной и свой шанс получат другие. Но я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», - делится Поссо с порталом «Спорт День за Днём».

В этом сезоне Барриос сыграл за питерский клуб в 14 официальных матчах, в них ему удалось оформить один голевой пас.