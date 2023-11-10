Тихонов: Сложно выделить фаворита в матче «Спартака» и «Ростова»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

«Сложно выделить здесь фаворита, поэтому не исключаю, что команды поделят очки. Очень вероятно будет обмен голами, обе команды сильны в атаке и в столь принципиальном противостоянии вполне могут пробить тотал 3.5», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По мнению Тихонова, команда Валерия Карпина хорошо умеет играть против «красно-белых», отметив спад подопечных Гильермо Абаскаля.

Напомним, что встреча 15-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт в воскресенье, 12 ноября.