Игроки ЦСКА прибыли в Воронеж на автобусе

В пятницу, 10 ноября игроки столичного ЦСКА отправились в Воронеж на матч с «Факелом» наземным транспортом – автобусом. Об этом сообщает клубная пресс-служба «красно-синих».

От Москвы до Воронежа – порядка 500 километров. Ехать футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба предстояло шесть-семь часов.

«Долго-долго ехали и, наконец, приехали», - рассказали в клубе уже вечером, ближе к 21:00 по московскому времени.

Напомним, что игра «Факела» и ЦСКА состоится завтра в 14:00. Обе команды в этом сезоне уже долго не проигрывают – «Факел» с 25 сентября, а ЦСКА и вовсе с 19 августа. Текстовую трансляцию игры в поминутных подробностях проведёт наш портал.