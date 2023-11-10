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Медина: «После перехода в «Спартак» чаще стали узнавать в метро»

10 Ноября 2023 • 21:02 Комментировать

Полузащитник столичного «Спартака», парагваец Хесус Медина стал минувшим летом очень обсуждаемой фигурой в российских футбольных медиа. Он перешёл из ЦСКА в ряды прямого конкурента. Спустя несколько месяцев после перехода Хесус рассказал, что его стали гораздо чаще узнавать в московской «подземке».

«После перехода в «Спартак» меня стали узнавать в метро намного чаще! Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы», - говорит Медина пресс-службе «красно-белых».

Медина живёт недалеко от станции метро Фрунзенская. Футболист добавил, что ему очень нравится его район.

«В одну сторону пойдешь — «Лужники», в другую — Красная площадь. Спускаюсь в метро «Фрунзенская», сажусь в поезд и доезжаю до центра. И никаких пробок!», - отмечает парагваец.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина
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