Тихонов: «Игроки «Сочи» способны забить «Рубину» два-три мяча»

Бывший игрок столичного «Спартака», тренер Андрей Тихонов полагает, что игроки «Сочи» смогут оформить пару-тройку голов в ворота казанского «Рубина».

«Южане неплохо забивают и могут выдать конкурентный матч с «Рубином». Но их оборона по-прежнему оставляет желать лучшего. Не исключу, что пропустят первыми и только потом ринутся забивать. Думаю, два-три гола забить смогут», - рассуждает Тихонов для Metaratings.

Напомним, что сочинцы по-прежнему идут на самом последнем месте турнирной таблицы РПЛ. У них 10 очков, однако победа над казанцами может поднять клуб из зоны вылета. В 14-м туре южане оформили в ворота московского «Динамо» дома три гола, в итоге команды сыграли в боевую ничью – 3:3.