Радимов: «Краснодару» нужно подтверждать чемпионские амбиции против «Зенита»

Бывший полузащитник сборной Владислав Радимов оценил главный матч 15-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» играет дома, «Зенит» пять раз подряд чемпион, фаворит «на бумаге», но от «Краснодара» я жду того, что здесь и сейчас как раз и надо подтверждать свои лидерские амбиции», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, «быкам» нельзя отпускать победные матчи, если они хотят претендовать на чемпионский титул.

Напомним, что «сине-бело-голубые» примут лидеров РПЛ в субботу, 11 ноября, отставая на два очка в турнирной таблице.