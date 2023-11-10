Радимов: «Локомотив» сейчас не на ходу

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре столичного «Локомотива» после 14-ти туров Премьер-лиги.

«Локо» сейчас не на ходу. Я уже говорил, что это не тот «Локомотив», что был прошлой весной, когда у него был явный запас прочности. Сейчас «железнодорожникам» не хватает уверенности в своих силах», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, подопечным Михаила Галактионова нужно улучшать игру, поскольку результат часто достигается вопреки логике.

Напомним, что «Локомотив» находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 21 баллом. В 15-м туре «железнодорожники» сыграют с «Ахматом».