Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Радимов: «Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА»

10 Ноября 2023 • 19:53 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
1 3.85 X 3.50 2 2.05
Через 17 ч. 15 мин.

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов ответил на вопрос, что его не очень радует в нынешнем чемпионате России. Радимов указал на позицию ЦСКА.

«Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА. Но здесь объективно их трансферы оказались чуть запоздавшими. Да, армейцы сейчас третьи. Но когда в прошлом году ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок, от этого ждёшь, что команда будет повыше», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

ЦСКА после четырнадцати сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Команда Владимира Федотова на пять очков отстаёт от «Зенита» и на семь очков отстаёт от «Краснодара».

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 11 ноября, - против «Факела» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Радимов

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
17:33
Известна страна, в которой «Факел» проведёт все свои зимние сборы
16:54
Тарханов: «Ташуев был лучшим тренером в октябре»
15:36
Тарханов считает, что ЦСКА ещё может побороться за чемпионство
15:15
​Назначен судья на матч «Зенит» - «Краснодар» 1
14:26
Факел — ЦСКА Москва: прогноз и ставка на точный счёт матча РПЛ — 11 ноября 2023
14:25
Камоцци: «Чалов — отличный нападающий, он сможет заиграть в Европе»
14:19
В «Факеле» показали состояние газона домашней арены
09 Ноября
21:10
​Факел – ЦСКА: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
19:28
​Газзаев верит, что ЦСКА будет бороться за чемпионство
19:24
​Газзаев отметил работу Федотова в ЦСКА
18:45
Валерий Новиков похвалил Ташуева за работу в «Факеле»
18:40
Валерий Новиков: «ЦСКА ждёт непростая игра с «Факелом»
14:37
Агент Дивеева: «Игорь чувствует себя нормально, восстанавливается по плану»
13:25
Пономарёв: «Ростов» может «сгореть» в матче со «Спартаком», а «Зенит» выиграет у «Краснодара»
12:08
Мойзес: «Уверен, что Файзуллаева ждёт большое будущее»
12:01
Борис Игнатьев: «Поражение «Зенита» от «Краснодара» меня не удивит»
10:08
Мендес сравнил Москву и столицу Чили Сантьяго
08 Ноября
19:06
Новая арена «Факела» будет готова к маю
18:47
Владимир Федотов – об игре с «Факелом»: «Лёгкой прогулки не будет»
17:58
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
16:35
Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:22
Газзаев: «У Файзуллаева светлая футбольная голова, быстрые ноги, но ему ещё надо много работать»
14:07
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него»
13:34
В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча
12:22
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:09
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
10:19
Давила: «Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи»
07 Ноября
18:47
Давила признался, что пока не успел изучить Москву
15:53
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
11:11
Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»
10:28
Факел – ЦСКА Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:13
Гладилин: «Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится»
06 Ноября
19:25
Масалитин: «Говорить, что ЦСКА незаслуженно на третьем месте, нельзя»
19:14
Полузащитник ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию
17:59
Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»
17:40
За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России
16:29
Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё» 2
13:38
Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»
13:24
Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»
12:11
Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса
10:51
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
05 Ноября
18:32
Заболотный не поможет ЦСКА в матче против «Факела»
17:32
Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет против «Факела»
14:17
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
04 Ноября
20:47
Самедов хочет стать тренером
01 Ноября
19:35
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ 1
18:29
Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже
16:31
Агрономы «Факела» привели газон домашней арены в порядок
12:13
В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже
31 Октября
18:59
Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами
18:53
Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 14:00
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.55 3.50 2.15
Видео
11.11.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ахмат Ахмат
2.02 3.70 3.75
Видео
11.11.23 в 19:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.69 4.30 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
20:43 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Игроки «Сочи» способны забить «Рубину» два-три мяча»
20:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Краснодару» нужно подтверждать чемпионские амбиции против «Зенита»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Локомотив» сейчас не на ходу
19:56 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Качество игры «Крыльев» постепенно ухудшается»
19:53 · Россия. Премьер-лига
​Радимов: «Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, где Кокорин завершит карьеру
19:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил уровень доверия к Ганчаренко в «Урале»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Деменко не считает, что Карпин сильнее Абаскаля
19:28 · Россия. Премьер-лига
Эракович – в сборной Сербии на решающий матч отбора на Евро
19:23 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал условие чемпионства «Спартака»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Виллиан Роша: «В Бразилии после восьми вечера стараемся на улицу не выходить»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: У «Краснодара» высокие шансы на чемпионство
19:12 · Россия. Премьер-лига
Лучшим игроком «Динамо» в октябре стал голкипер официально
19:09 · Россия. Премьер-лига
​У Сергеева спросили, готов ли он перейти в «Спартак»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Цаллагов: «Манчини на меня даже не смотрел»
Все новости
Рекомендуем