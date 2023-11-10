​Радимов: «Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов ответил на вопрос, что его не очень радует в нынешнем чемпионате России. Радимов указал на позицию ЦСКА.

«Хотелось бы, чтоб повыше был ЦСКА. Но здесь объективно их трансферы оказались чуть запоздавшими. Да, армейцы сейчас третьи. Но когда в прошлом году ЦСКА занял второе место и выиграл Кубок, от этого ждёшь, что команда будет повыше», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

ЦСКА после четырнадцати сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Команда Владимира Федотова на пять очков отстаёт от «Зенита» и на семь очков отстаёт от «Краснодара».

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 11 ноября, - против «Факела» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.