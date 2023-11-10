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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин предположил, где Кокорин завершит карьеру

10 Ноября 2023 • 19:47 Комментировать

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о том, где российский форвард Александр Кокорин завершит профессиональную карьеру.

«В возвращение Кокорина в РПЛ не верю, думаю, он там, на Кипре, и закончит. Но он однозначно бы пригодился не одной российской команде, если б не его околофутбольные художества», - говорит Силкин Legalbet.

Напомним, что Кокорин уже второй сезон подряд выступает за «Арис» из кипрского города Лимасол и весьма удачно. Так, в минувшем сезоне его команда стала чемпионом страны.

Кстати, вчера Александр оформил «гол престижа» в выездном матче Лиги Европы против сильного соперника – испанского «Бетиса».

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Арис Александр Кокорин Сергей Силкин ещё теги
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