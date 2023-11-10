​Деменко не считает, что Карпин сильнее Абаскаля

В воскресенье в чемпионате России сыграют «Спартак» и «Ростов». Экс-игрок «красно-белых» Максим Деменко не считает, что рулевой ростовчан Валерий Карпин по уровню превосходит наставника москвичей Гильермо Абаскаля.

«Сильнее ли Карпин Абаскаля как тренер? Почему многие так решили? Не думаю, что он сильнее, эти специалисты примерно равны. Я сужу именно по текущему сезону», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Деменко также отметил, что «Спартак» и «Ростов» отличаются нестабильностью, поэтому результат в их очном матче может быть любым.

Матч «Спартак» - «Ростов» стартует 12 ноября в 19:30 по московскому времени.