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Эракович – в сборной Сербии на решающий матч отбора на Евро

10 Ноября 2023 • 19:28 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович получил вызов в национальную сборную Сербии. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Сербы сражаются за выход в финальный этап Евро-2024 в группе G и идут на втором месте квинтета с 13 баллами. Первое место и 14 набранных очков у сборной Венгрии. Третье место занимает сборная Черногории – 8 очков, четвёртое – у сборной Литвы, 6 очков. Замыкает группу команда Болгарии – 2 очка.

В отборочном этапе балканской команде осталось сыграть один матч против аутсайдера группы и географического соседа – сборной Болгарии. Он состоится 19 ноября. Но до этого, 15 ноября сербской команде предстоит сразиться со сборной Бельгии в товарищеской игре.

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Зенит Сборная Сербии Страхинья Эракович ещё теги
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