Титов назвал условие чемпионства «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов не думает, что команда в этом сезоне станет чемпионом России. По словам Титова, «красно-белые» могли бы выиграть титул, если бы «Зенит» потерял всех легионеров.

«Если «Зенит» потеряет всех иностранцев, «Спартак» станет чемпионом. К сожалению, выиграет «Зенит», - цитирует Титова «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 12 ноября – против «Ростова».