Виллиан Роша: «В Бразилии после восьми вечера стараемся на улицу не выходить»

Защитник столичного ЦСКА Виллиан Роша сравнил безопасность в Москве, где он сейчас живёт и работает с безопасностью на его родине – в Бразилии.

«Это красивый, чистый и очень безопасный город. В Москве всегда можешь быть спокоен за безопасность. А вот в Бразилии после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу — легко могут ограбить», - говорит Роша «Ведомостям», отмечая, что проблемы с безопасностью есть почти в каждом бразильском городе.

Роша добавил, что во многих странах мира можно найти себе неприятности и попасть в небезопасное место. Однако в Бразилии таких – слишком много, предупреждает легионер ЦСКА.

Представитель Роши: «Виллиан счастлив в ЦСКА»