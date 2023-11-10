Олусегун: У «Краснодара» высокие шансы на чемпионство

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о шансах «быков» выиграть «золото» Российской премьер-лиги.

«Все команды хотят нас победить. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем», — приводит слова нападающего «РБ Спорт». Игрок отметил, что в команде знают о положении «быков» в турнирной таблице, из-за чего, по мнению нигерийца, «Краснодар» должен выигрывать все игры.

Напомним, что после 14-ти туров РПЛ «быки» находятся на первом месте, на два очка опережая «Зенит» перед очной встречей в рамках чемпионата.