Лучшим игроком столичного «Динамо» в минувшем октябре признан голкипер команды Игорь Лещук. Новостью делится пресс-служба «бело-голубых».

27-летнему голкиперу в опросе удалось набрать более половины голосов опрошенных – 59%. Помимо Лещука на звание претендовали ещё четыре футболиста: бразильский легионер Бителло, Роберто Фернандес, а также Даниил Фомин и Дмитрий Скопинцев.

Лещук сыграл за «Динамо» в октябре в четырёх матчах и пропустил лишь однажды – в домашней игре с «Уралом» (2:1). В остальных играх россиянин сохранил ворота своей команды на замке.

Всего у Лещука в этом сезоне восемь матчей, в которых он пропустил 12 раз и три раза сохранил ворота «сухими».