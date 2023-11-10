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Лучшим игроком «Динамо» в октябре стал голкипер официально

10 Ноября 2023 • 19:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Лучшим игроком столичного «Динамо» в минувшем октябре признан голкипер команды Игорь Лещук. Новостью делится пресс-служба «бело-голубых».

27-летнему голкиперу в опросе удалось набрать более половины голосов опрошенных – 59%. Помимо Лещука на звание претендовали ещё четыре футболиста: бразильский легионер Бителло, Роберто Фернандес, а также Даниил Фомин и Дмитрий Скопинцев.

Лещук сыграл за «Динамо» в октябре в четырёх матчах и пропустил лишь однажды – в домашней игре с «Уралом» (2:1). В остальных играх россиянин сохранил ворота своей команды на замке.

Всего у Лещука в этом сезоне восемь матчей, в которых он пропустил 12 раз и три раза сохранил ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Лещук

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