​У Сергеева спросили, готов ли он перейти в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос, был ли бы он готов перейти в «Спартак», если бы такое предложение поступило.

«Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, а там мне уже будет 30. Не пойду…» - сказал Сергеев в программе «СБГ Шоу».

«Провокационный вопрос. Но скорее нет, чем да, на 99%», - добавил футболист.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт 11 ноября – против «Краснодара» на своём поле. В случае победы «сине-бело-голубые» вырвутся на вершину турнирной таблицы.