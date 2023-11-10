Цаллагов: «Манчини на меня даже не смотрел»

В своей карьере защитник «Алании» Ибрагим Цаллагов успел поиграть и за питерский «Зенит» - ему удалось провести за топ-клуб восемь матчей. Тренером питерцев тогда был румынский специалист Мирча Луческу.

После ухода Луческу летом 2017 года «Зенит» возглавил другой знаменитый тренер европейского уровня – Роберто Манчини. Цаллагов вспомнил, почему не смог заиграть при итальянце в «Зените».

«В мою сторону он даже не смотрел и на первой же тренировке отсеял всех, кто ему не интересен. Мол, «отойдите в сторонку». Потом тренеру купили новых игроков – над было место освободить», - вспоминает Цаллагов для Sport24.

32-летний футболист добавил, что напрямую ему никто не говорил о том, что он не подходит новому главному тренеру.

«Ходили вокруг да около. А жаль, только в Питере квартиру купил, но пришёл Манчини», - отметил Ибрагим.

Покинул «Зенит» Манчини ближе к лету 2018 года, не проработав в Питере и года.