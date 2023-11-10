Шеф-скаут «Зенита»: По сравнению с некоторыми Вендел – образец профессионализма

Шеф-скаут петербургского «Зенита» Константин Шипулин высказался о характере полузащитника команды Вендела.

«Ситуация непростая. У бразильцев есть специфические черты, но, поверьте, по сравнению с некоторыми игроками Вендел – образец профессионализма, и у него всё в порядке», — приводит слова функционера «Чемпионат».

По его словам, любой трансфер является набором противоречий, отметив, что в клубе знали о проблемах Вендела с дисциплиной со времён выступлений за «Спортинг».

Напомним, что бразильский полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года. Старт текущего сезона футболист пропустил из-за проблем с дисциплиной.