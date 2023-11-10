Бывший игрок питерского «Зенита» и раменского «Сатурна», а также уроженец Санкт-Петербурга Алексей Игонин стал новым президентом Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Как сообщает официальный сайт РФС, срок полномочий нового главы Федерации составит четыре года. Сменил Игонин на посту Елену Илюхину, которая занимала этот пост с момента назначения в 2020 году. Ранее о грядущем назначении в Федерации сообщал российский инсайдер Иван Карпов.

Напомним, что Игонин завершил профессиональную карьеру в 2012 году, поиграть на профессиональном уровне он успел за «Зенит», «Сатурн», «Анжи» и одесский «Черноморец».