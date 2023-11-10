Лапочкин отреагировал на назначение Карасёва на центральный матч 15 тура

В субботу, 11 ноября нас ожидает центральный матч не только всего 15 тура Российской премьер-лиги, но и всего первого круга. Питерский «Зенит» сразится дома с «Краснодаром».

Ранее на матч был официально назначен главный арбитр – им станет Сергей Карасёв. Его бывший коллега Сергей Лапочкин оценил назначение с объективной точки зрения.

«Не только сейчас, но и последние 15 лет он сильнейший арбитр в стране. Когда ты понимаешь, что определяется чемпион первого круга, то и судить эту игру должен лучший арбитр», - говорит Лапочкин телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что вряд ли такое назначение вызвало у кого-то удивление.

Текстовую трансляцию грядущего матча во всех красках проведёт наш портал.