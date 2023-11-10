​Мостовой: «Не думаю, что для Абаскаля игра против «Ростова» станет ключевой»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче команды против «Ростова» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

По словам Мостового, «Спартак» является фаворитом этого матча из-за фактора своего поля и неплохой игры в меньшинстве в прошлом туре против «Локомотива». Мостовой не считает, что эта игра будет ключевой для рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идёт в одной-двух победах от тройки лидеров», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.