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Цаллагов предположил, почему «Сочи» упал на последнее место

10 Ноября 2023 • 18:41 Комментировать
Сочи
...
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.45
12.11 19:00

Бывший защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов порассуждал о своём бывшем клубе. В этом сезоне именно сочинцы замыкают турнирную таблицу, хотя относительно недавно южане становились серебряными призёрами чемпионата России.

«Нарушилась атмосфера. Возможно, появились другие цели. Например, переформатировать команду, а не взобраться на какое-то высокое место. При мне была задача занять место не ниже пятого», - говорит Ибрагим для Sport24.

Футболист добавил, что даже когда команду покинул Владимир Федотов, в команде хотели доказать, что и без него могут держать марку.

Сейчас у сочинцев 10 очков и 16 место турнирной таблицы РПЛ, в 15 туре команду ожидает домашний матч с крепким «Рубином». Сам же Цаллагов летом вернулся в родной Владикавказ, где защищает цвета местной «Алании». Ранее футболист объяснил свои мотивы возвращения в родной город.

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Евро-Футбол.Ру,
Ибрагим Цаллагов Сочи

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