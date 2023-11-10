​Мостовому слабо верится в победу «Краснодара» над «Зенитом»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о центральном матче 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром», который пройдёт в субботу.

По словам Мостового, «Зенит» является фаворитом поединка. Экс-игрок сборной России слабо верит в победу гостей в этой игре.

«Если «Краснодар» выиграет... Пока мне мало в это верится. Вряд ли этот матч определит чемпиона, ещё второй круг впереди», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (31 очко), а «Зенит» - второе (29 очков).

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» начнётся 11 ноября в 19:30 по московскому времени.