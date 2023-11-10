Кузьмичёв: Соболев — лидер «Спартака»

Бывший директор столичного «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о важности Александра Соболева для «красно-белых» перед матчем с «Ростовом».

«Соболев — лидер команды, здесь нет никаких сомнений. Вопрос в том, смогли ли Абаскаль и Соболев уладить все шереховатости между друг другом», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт». По его мнению, Соболев начнёт встречу 15-го тура с первых минут, поскольку с ним атака «красно-белых» гораздо разнообразнее.

Напомним, что «Спартак» встретится с «Ростовом» в воскресенье, 12 ноября, на домашнем стадионе. В 13 матчах текущего сезона Соболев забил пять голов.