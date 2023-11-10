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Деменко: «Спартаку» будет сложно против «Ростова»

10 Ноября 2023 • 18:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Бывший игрок столичного «Спартака» Максим Деменко высказался об игре «красно-белых» перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».

«Спартаку» будет сложно. Всё-таки у команды пока нет такой стабильности, как у «Зенита» или «Краснодара». И даже такой, как у ЦСКА», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru. По его мнению, в предстоящей встрече нет фаворита, отметив, что «жёлто-синие» могут удивить соперника своей игрой, напомнив от матче «Ростова» против «Краснодара».

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт в Москве в воскресенье, 12 ноября. Подопечные Валерия Карпина находятся на 11-м месте в турнирной таблице, а «красно-белые» занимают шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Максим Деменко ещё теги

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