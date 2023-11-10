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Наумов – матче «Локомотива» и «Ахмата»: «У меня плохие предчувствия»

10 Ноября 2023 • 18:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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Через 21 ч. 22 мин.

Экс-президент столичных «железнодорожников» Николай Наумов уверен, что «Локомотиву» в домашнем матче против «Ахмата» в Москве будет не так просто.

«У меня плохие предчувствия — или ничья или «Локо» проиграет. «Локомотив» очень нестабилен, у «Ахмата» Ромащенко — более опытный тренер, умненький, давно работает. Я думаю, он постарается найти лазейки к воротам соперника. И найдет их в центральной зоне», - говорит Наумов для «РБ Спорта».

Игра «Локо» и «Ахмата» запланирована на завтра, 11 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30, время московское. Грозненцы не побеждают в Премьер-лиге с начала текущей осени, а «Локомотив» не может выиграть на протяжении четырёх последних туров.

 

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