Деменко: Фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара» нет

Бывший футболист «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко оставил прогноз на матч 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Фаворита в этом матче нет. Игра может сложиться как в пользу одной, так и другой команды. Я бы оценил шансы соперников, как 50 на 50», – заявил Деменко в интервью Vprognoze.ru. По его мнению, те, кто считают «сине-бело-голубых» фаворитом, ошибаются.

Напомним, что матч лидеров РПЛ пройдёт в субботу, 11 октября, на «Газпром Арене». Клуб из «Северной столицы» на два очка отстаёт от идущего первым «Краснодара».