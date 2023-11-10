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Морозов может покинуть «Бейтар» из-за военных действий

10 Ноября 2023 • 18:19 Комментировать

Бывший динамовец, а ныне защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов может покинуть свой клуб из-за обострения палестино-израильского конфликта – оно началось в Секторе Газа более месяца назад.

«Пока оцениваю решение, которое будет для меня благоприятным. Нахожусь в раздумьях. Ситуация серьезная. Ожидалось, что все закончится быстро, но в реальности все затянулось», - говорит футболист «РБ Спорт».

Морозов добавил, что пока он не находится в Израиле и ему нужно время, чтобы принять дальнейшее решение о будущем. Также сторона футболиста ведёт переговоры с руководством «Бейтара». За израильский клуб защитник выступает с зимы 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бейтар Иерусалим Григорий Морозов
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