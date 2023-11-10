В «Зените» рассказали, почему клуб не купил Пиняева

Константин Шипулин, шеф-скаут петербургского «Зенита», рассказал, почему клуб решил не подписывать форварда Сергея Пиняева.

«Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертаново» нужен ли он был «Зениту»? История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», — приводит слова Шипулина «Чемпионат». Также функционер задал вопросы о том, смог бы 19-летний вингер развиваться в составе «Зенита».

Напомним, что в начале текущего года Пиняев стал игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сергей забил один гол при трёх ассистах в 14 матчах.