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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» рассказали, почему клуб не купил Пиняева

10 Ноября 2023 • 18:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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Через 21 ч. 14 мин.

Константин Шипулин, шеф-скаут петербургского «Зенита», рассказал, почему клуб решил не подписывать форварда Сергея Пиняева.

«Не знаю деталей, но исходя из логики: на момент его игры в «Чертаново» нужен ли он был «Зениту»? История несколько сложнее, чем просто рекомендовать забирать всех подряд», — приводит слова Шипулина «Чемпионат». Также функционер задал вопросы о том, смог бы 19-летний вингер развиваться в составе «Зенита».

Напомним, что в начале текущего года Пиняев стал игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сергей забил один гол при трёх ассистах в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Пиняев Константин Шипулин ещё теги

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