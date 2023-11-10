Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не подписал Альвареса

Шеф-скаут петербургского «Зенита» Константин Шипулин рассказал, почему клуб не подписал будущую звезду «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

«У него там были определённые отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой». А мы искали замену Азмуну», — приводит слова функционера «Чемпионат». По его мнению, характеристики Альвареса помогли бы игроку вписаться в состав «сине-бело-голубых».

Напомним, что Хулиан Альварес перешёл в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейта», став первым в истории футболистом, выигравшем требл и чемпионат мира за один сезон.